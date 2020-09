Bezirksliga Niederrhein : Duell gegen den Fehlstart

Fußball Der SV Lürrip und der TDFV Viersen enttäuschten zum Auftakt in die neue Saison. Am Wochenende treffen sie im Kellerduell aufeinander.

Wie es der Zufall so will, kommt es gleich am zweiten Spieltag der Bezirksliga Gruppe 4 zu zwei Duellen von Mannschaften, die am unteren Ende der Tabelle liegen: Der viertletzte TuRa Brüggen empfängt den drittletzten Odenkirchen und Schlusslicht TDFV Viersen erwartet den vorletzten SV Lürrip. Zwar hat die Saison gerade erst begonnen und ist noch sehr lang, mit zwei Niederlagen möchte dennoch keine Mannschaft in die neue Spielzeit starten.

Odenkirchen und „Türk-Deutsch“ gehen dabei mit einer zusätzlichen Belastung in den Spieltag: Beide spielten erst am Mittwoch im Achtelfinale des Kreispokals gegeneinander. 3:3-Remis stand es nach umkämpften 120 Minuten, im Elfmeterschießen setzte sich Odenkirchen letztendlich mit 7:6 durch. Viel Zeit zur Regeneration bleibt da nicht bis zum Sonntag. Lürrips Einsatz im Kreispokal verhinderte hingegen der Corona-Fall beim Gegner SC Hardt. Der SVL kann daher ausgeruhter in die richtungsweisende Partie gegen die Viersener gehen.

Mit dem neuen Trainer Andre Theißen hat Lürrip zu dieser Spielzeit erneut einen Umbruch vollzogen. Anders als in der Vergangenheit stehen nun nicht mehr die Jungsenioren, sondern erfahrende Spieler im Fokus. Von Neuwerk kam unter anderem Markus Otto, der mit seinen 35 Jahren der Abwehr Stabilität verleihen soll. Mit ihm wechselte zudem Abwehr-Teamkollege Christian Schiffers an den Gatherskamp, außerdem kam der Ex-Neuwerker Jens Lennartz, der für die nötigen Tore sorgen soll.

Beim Saisonauftakt funktionierte der neue Ansatz allerdings überhaupt noch nicht – es setzte eine 1:4-Niederlage gegen den VfL Willich. Otto saß nur auf der Bank, Schiffers war erst gar nicht aufgestellt. Und Lennartz handelte sich eine Gelb-Rote Karte ein. Im Kellerduell gegen Viersen steht er nicht zur Verfügung.

Bei Viersen lief es zum Auftakt mit einer 0:4-Pleite gegen die Sportfreunde Neuwerk nicht besser. Dabei galt die Defensive als Stärke beim TDFV, denn die vier gemeldeten Abwehrspieler verfügen über reichlich Erfahrung: Spielertrainer Bilal Lekesiz spielte in der Niederrheinliga, Fabian Zacherl, Paul Gitano und Fanta Mady Diane liefen in der Oberliga auf. Doch all die Erfahrung nutzte zum Saisonstart recht wenig. Und auch im Kreispokal reichten drei Führungen gegen Odenkirchen nicht zum Erfolgserlebnis. Spielertrainer Lekesiz hat zudem noch ein weiteres Problem, denn es hapert zuletzt vor allem im Abschluss. Es besteht also noch deutliches Steigerungspotenzial, sowohl bei Viersen als auch bei Lürrip. Für beide Mannschaften könnte die Partie daher zur genau richtigen Zeit kommen – oder eben auch nicht.