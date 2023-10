Deutliche Niederlage gegen Fischeln Neuwerk verliert Tabellenführung im direkten Duell

In Abschnitt zwei verstärkte sich der Druck der Gäste. So kam deren Führung gar nicht mal so überraschend, als die Neuwerker Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone rausgespielt bekam und Tristan Benten einen Schuss unglücklich ins eigene Tor abfälschte (68.). Sieben Minuten später entschied der souveräne Schiedsrichter Taner Yalcin auf Handelfmeter für Fischeln, den Karaca später als Fehlentscheidung und spielentscheidend hinstellte. Gianni Wittenberg ließ sich die Chance nicht entgehen und erhöhte auf 2:0. Eron Saraci stellte dann in der 86. Minute auf das Endergebnis von 3:0 für den Verfolger, der damit Neuwerk überflügelte.