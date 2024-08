Trainerprognosen Bezirksliga Macht es Neuwerk, Wickrath oder doch ein Klub aus Neuss?

Neuwerks Karaca will die ersten sechs oder sieben Spieltage abwarten, um das Niveau besser kennenzulernen, geht aber von viel Spannung an der Tabellenspitze und dem Tabellenkeller aus. Das sieht auch Müller aus Brüggen so: „Ein erstes Bild gibt es nach fünf Spieltagen. Wir wollen da definitiv unseren Teil dazu beitragen, dass die Liga ein gutes Niveau erreicht“, geht der Trainer in die Offensive.