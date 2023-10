Erfolg gegen Vorst Neuwerk mit Arbeitssieg im Stile eines Spitzenteams

Dass es ein schwieriges Spiel für den abstiegsbedrohten SV Vorst werden würde, war von vornherein klar. Denn Neuwerk, das in der vergangenen Saison Vizemeister wurde, hat auch in dieser Spielzeit Ambitionen ganz oben mitzuspielen. Gleich in den ersten Spielminuten wurden die Kräfteverhältnisse geklärt: Vorst wartete ab, während die Neuwerker versuchten, das Spiel zu machen. In der 12. Spielminute gab es dann die erste Großchance für die Heimmannschaft aus Neuwerk: Leon Jansen kam in der Mitte des Strafraums zu Abschluss, setzte den Ball jedoch an die Latte.