Sieg im Topspiel gegen Brüggen „Hellseher“ Karaca wechselt den Neuwerker Sieg ein

Der Start verlief auf beiden Seiten nervös, dann der Ball befand sich in den ersten Minuten eher außerhalb als auf dem Spielfeld. Die erste Chance verbuchte Brüggen, als Oliver Kai Tophoven einen Freistoß unterlief. Neuwerks Antwort folgte im Gegenzug: Nach einer Ecke war es Tim Güth, dessen Kopfball knapp über das Tor ging. Eine Viertelstunde lief das Spiel hin und her, ohne dass es zwingende Aktionen gab. In Minute 22 wurde dann ein Neuwerker Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.