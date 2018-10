Bezirksliga Mönchengladbach: Victoria baut auf ein Talent

Mönchengladbach Der 19-Jährige hat in seiner ersten Senioren-Saison schon einen großen Stellenwert beim Bezirksligisten. Anteil daran hat neben seinem langjährigen Trainer Simon Netten auch Ex-Borussia-Physiotherapeut Andreas Blum.

Nach gerade einmal vier Saison-Einsätzen weist Konstantin Xenidis bereits zwei Berufungen in die „Elf der Woche“ des Internetportals Fupa.net auf. Das ist an sich nichts Außergewöhnliches. Doch der als Mittelfeldspieler aufgeführte Mennrather ist gerade mal 19 Jahre alt und somit in seiner ersten Spielzeit als Senior. Das zeigt, welchen Stellenwert innerhalb des Mannschaftsgefüges er jetzt schon hat.

Bereits mit drei Jahren kam der waschechte „Mennrather Jung“ zur Victoria. Sein damaliger Trainer war Simon Netten, der da seine erste Sporen als Trainer in der „Pampers-Liga“ verdiente und jetzt erneut in der Bezirksliga sein Übungsleiter ist. Auch in Wegberg-Beeck waren die beiden ein Team – Netten an der Seitenlinie, Xenidis auf dem Spielfeld. Und Netten hält sehr viel von Xenidis. „Er ist ein Teamplayer, zugleich ein beidfüßiger Stratege mit sehr viel Spielverständnis, der bis auf Torhüter schon alle Positionen gespielt hat – neudeutsch polyvalent. Für sein Alter ist er schon recht weit“, beschreibt der Coach seinen Schützling.