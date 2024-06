„Verstand hat das Herz überstimmt“ Marc Trostel und Waldniel trennen sich

Weiter fügte Trostel an: „Grundsätzlich ist es eine Gemengelage aus vielen verschiedenen Faktoren. Das hat dann in der Konstellation dazu geführt, dass wir gesagt haben, das macht in der neuen Saison keinen Sinn. Ein Faktor ist aber definitiv, wie die Mannschaft sportlich in der kommenden Saison aussehen soll. Dort hatten wir ähnliche Ideen und waren auch schon auf dem Weg, diese umzusetzen. Am Ende hat das aber nicht funktioniert. Gerade in den letzten zwei Monaten hat sich eine Dynamik in vielen Dingen entwickelt, die einfach nicht gut war und mich emotional belastet haben.“