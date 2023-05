Nachfolger kommt aus Giesenkirchen Lukas Klein verlässt Süchteln für Borussia Mönchengladbach

„Neben der sportlichen Entwicklung, sind mir der Spaß am Fußball, die Kameradschaft und die Integration junger Spieler in den Seniorenbereich besonders wichtig. Entscheidend wird dabei sein, dass wir gerade unseren jungen Spielern Fehler zugestehen und sie ermutigen, mit dem nötigen Selbstvertrauen immer wieder neue Spielsituationen kreativ zu lösen. Ziel des Teams muss es sein, dass die Zuschauer eine Truppe auf dem Platz sehen, die in 90 Minuten Woche für Woche alles abruft, was in ihrem Leistungsvermögen steckt. Auf die bevorstehende Aufgabe in der Saison 2023/24 freue ich mich sehr“, so Hermes.