Acht Tore Jungspunde des 1. FC gewinnen torreiches Duell gegen Türkiyemspor

Beide Teams gingen mit einer Niederlage aus der Vorwoche in die Partie, entsprechend war Wiedergutmachung angesagt. Aufsteiger Türkiyemspor konnte ohne personelle Probleme in die Begegnung gehen, beim 1. FC Mönchengladbach setzte Trainer Tim Schmitz weiter auf die Jugend: Fünf Spieler standen in der Startformation, die eigentlich noch in der A-Jugend spielen könnten. Es war daher ein Aufeinandertreffen von Erfahrung und Jugend – und am Ende setzte sich der 1. FC in einer ereignisreichen Partie mit 5:3 durch. Dadurch überholten die Westender den Gegner auch in der Tabelle.