Spitzenreiter Dilkrath verteidigt Tabellenführung René Jansen schnürt gegen Kleinenbroich einen Hattrick in 180 Sekunden

Von Beginn an hatten die Fortunen das Heft in der Hand und ließen die Hausherren nur bedingt zu Chancen kommen. So war es auch kaum verwunderlich, dass Dilkraths René Jansen nach knapp 20 Minuten den Torreigen für seine Farben mit dem 1:0 eröffnete. In der Folge hielten die Teutonen immerhin gut dagegen, fingen sich jedoch kurz vor der Pause den zweiten Gegentreffer durch Moritz Münten (41.).