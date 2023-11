Scheller tritt in Brüggen zurück „Besser, wenn ein anderer Trainer die Mannschaft begleitet“

Für Jakob Scheller endet das Kapitel TuRa Brüggen, der Trainer legte nach fünf Jahren sein Amt beim Bezirksligisten am Sonntag nieder. Keiner hat den Verein dabei in den vergangenen Jahren mehr geprägt als der 34-Jährige. Bereits im Kindesalter lief Scheller für Brüggen auf, später wechselte er in den Seniorenbereich und wurde Kapitän und Leistungsträger in der ersten Mannschaft. Im Sommer 2018 übernahm er dann selbst das Traineramt und war seither die Konstante auf der Trainerposition und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Mannschaft in den Vorjahren in der Spitzengruppe der Bezirksliga etabliert hat.