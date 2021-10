Fußball-Bezirksliga : Hardt verteilt Gastgeschenke

Fußball-Bezirksliga Beim Debüt von Marc Trostel auf der Trainerbank in Hardt setzt es eine 3:4-Niederlage gegen den SV Vorst. Hardt bleibt damit weiter sieglos.

Bereits in den ersten zehn Minuten hätte der Schiedsrichter auf beiden Seiten auf Elfmeter entscheiden können, der Pfiff blieb aber aus. So gab es in der zehnten Minute die erste Chance für die Gäste durch Lars Stieger, doch dessen Schuss wehrte Hardts Torhüter Phillip Beckers zur Ecke ab. Zwei Minuten darauf setzte auch Hardt in Person von Vitali Kwitko ein erstes Ausrufezeichen Richtung Gäste, doch sein Schuss knallte an den Pfosten.

Der zweite Gästetreffer fiel bereits nach zwei Minuten im zweiten Durchgang, als Mainz zum Eckball klärte, den Harun Aydin anschließend per Kopf erfolgreich zum 2:0 abschloss. Hardt gab aber weiter nicht auf und belohnte sich mit dem Anschlusstreffer durch Gürsoy (47.). Kurz darauf hatte Hardt dann Glück, als ein Vorster Freistoß ebenfalls an den Pfosten knallte.

In der 64. Minute folgte das nächste Gastgeschenk, als nach Fehler von David Dörenkamp der eingewechselte Muhammed Gergery auf 3:1 für Vorst stellte. In der 70. Minute legte Gergery per Strafstoß zum 4:1 nach. In den Schlussminuten brachte Mats Schleszies (82./88.) den SC noch einmal per Doppelpack auf 3:4 heran, doch der Punktgewinn war nicht mehr möglich. SC-Trainer Trostel war dennoch zufrieden, auch da er auf drei Stammkräfte verzichten musste. „Darauf lässt sich aufbauen. Wir hatten ja auch erst vier gemeinsame Trainingseinheiten“, sagte Trostel. Seine Aufgabe in Hardt ist dennoch keine leichte: Bislang wartet der SC nach neun Spielen weiterhin auf den ersten Sieg – bei nur zwei Punkten.