Dramatisches Fernduell mit Willich Trotz eines 8:0-Sieges – Giesenkirchen fehlt ein Tor zum Klassenerhalt

Punktgleich, dazu die gleiche Tordifferenz – aber in Summe die weniger geschossenen Treffer im gesamten Saisonverlauf: Das war letztendlich negativ ausschlaggebend für Giesenkirchen im Fernduell mit dem VfL Willich um den letzten Nichtabstiegsplatz der Bezirksliga. Da half auch der eigene 8:0-Erfolg am letzten Spieltag gegen TuRa Brüggen nicht. Nach einer dramatischen Schlussphase, in der in beiden Parallelspielen in der zweiten Halbzeit auf absurde Weise zahlreiche Tore fielen, steht für Giesenkirchen der zweite Abstieg in Serie – in der kommenden Saison geht es in der Kreisliga A weiter.