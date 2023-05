Nach Sieg in Uerdingen Fortuna Dilkrath steigt vorzeitig in die Landesliga auf

Giesenkirchen gab sich allgemein kämpferisch, sodass die Neuwerker Probleme hatten, den Ball gefährlich auf das gegnerische Tor zu bringen. Für Übungsleiter Karaca war das in Anbetracht der angespannten Tabellensituation des Gegners nicht verwunderlich: „Wir wussten ja, dass die Giesenkirchener dieses Spiel gewinnen müssen“. In der 15. Minute sorgte ein Fehlpass der Gäste vor dem eigenen Sechzehner dafür, dass die Neuwerker zum Führungstreffer kamen. Die Sportfreunde schalteten schnell und so fand eine Flanke Tim Güth, der den Ball in die rechte untere Ecke lenkte. Bis zur Halbzeit tat sich der Favorit aus Neuwerk trotzdem schwer und so ging es mit dem 1:0 in die Pause.