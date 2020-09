Bezirksliga : Klare Siege für Mennrath und Viersen

FUSSBALL-BEZIRKSLGA Das Spiel des Aufsteiger SC Hardt musste wegen eines Infektionsfalls hingegen abgesagt. Klare Siege feierten dafür der TDFV Viersen und der SC Victoria Mennrath.

Das hätten sich die Protagonisten nach der langen Zwangspause sicherlich nicht gewünscht, doch es sei zu erwarten gewesen, wie einige Trainer erklärten. Zwar würden alle Vorgaben des Verbandes umgesetzt, aber was in der Freizeit geschieht, darauf haben auch die sportlichen Leitungen der Vereine keinen Einfluss. „Wir können nur an die Vernunft der Spieler appellieren“, sagte ein Verantwortlicher aus dem Juniorenbereich und traf sicherlich genau den Punkt. „Wir alle kennen die Situation. Wir wissen, dass das passieren kann. Dann gibt es halt ein paar englische Wochen mehr. Die Liga ist ja klein genug“, wiegelte indes Mennraths Trainer Simon Netten ein wenig ab.

Vor allem was die eventuelle Nachverfolgung betrifft, sind die Klubs gut organisiert. Bei den Partien in Neuwerk und in Odenkirchen musste jeder Zuschauer seine Kontaktdaten hinterlegen. Aber während in Neuwerk viele Zuschauer sich auch an die Abstandsregelung hielten, war in Odenkirchen noch etwas Nachholbedarf vonnöten. Auch Mund-Nasen-Masken waren recht wenig zu sehen.