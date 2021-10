Fußball-Bezirksliga : Dilkrath bleibt oben dran

Fußball-Bezirksliga Dilkrath feierte einen 2:1-Heimerfolg gegen Odenkrichen. Beim Gegner stand vor allem Schlussmann Markus Trexler im Fokus, der ein Spiel mit Höhen und Tiefen erlebte.

Der 10. Spieltag in der Bezirksliga Gruppe 4 führte Odenkirchen nach Dilkrath. Beide Mannschaften brauchten den Dreier, denn Dilkrath wollte den Anschluss an das Führungsquintett nicht komplett verlieren. Odenkirchen benötigt jeden Zähler, um sich weiterhin von den Abstiegsrängen fernzuhalten.

Eine erste kleine Möglichkeit bot sich den Hausherren nach fünf Minuten, aber die Ecke pflückte Odenkirchens Keeper Markus Trexler sicher aus der Luft. Zwei Minuten später sah Trexler allerdings weniger glücklich aus, als er einen erneuten Eckball der DJK unterlief. Dennis Parzych köpfte ungehindert zur 1:0-Führung der Dilkrather ins leere Odenkirchener Tor. Und die Gastgeber machten weiterhin Druck und kamen zu weiteren guten Chancen. Möglich machte das Odenkirchener Abwehrverhalten, das mit ungewöhnlich vielen Fehlern behaftet war und die DJK praktisch einlud. So wie in Minute 13, doch Dilkrath vergab die Chance leichtfertig. Oder wie in der 26. Minute, als Trexler mit einem Reflex einen weiteren Torerfolg verhinderte.