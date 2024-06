Saisonbilanz Red Stars Das Überraschungsteam verliert wichtige Spieler

Der Aufsteiger hat sich in der Rückrunde gewaltig gesteigert. „Die Jungs haben begriffen, dass es in der Bezirksliga nicht reicht, nur mit 90 Prozent in die Spiele zu gehen. Und dass Egoismus fehl am Platz ist, denn der Mannschaftsgedanke steht über allem“, fasste Surtebayev die positive Entwicklung in der zweiten Saisonhälfte zusammen. „Wir haben in der Rückrunde auch nach einem Rückstand nicht mehr hektisch reagiert, sondern versucht, unser Spielsystem weiter durchzuziehen. Irgendwann tut sich eine Lücke auf und dann schlagen wir zu.“ So erzielte sein Team in der Rückrunde unter anderem zehn Tore mehr als in der Hinserie.