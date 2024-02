Hinrundenbilanz Red Stars Warum die Red Stars schnell in der Bezirksliga angekommen sind

Nach der ungeschlagenen Vorbereitungsphase startete der frische Neu-Bezirksligist mit einer 1:2-Niederlage gegen Grefrath in die Saison. In der Woche darauf feierte man indes beim torreichen 6:5 gegen Willich bereits den ersten Sieg. Es folgte eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Mönchengladbach, ehe die Red Stars Mitaufsteiger Türkiyemspor im Platzderby gleich mit 5:0 bezwangen. Nach einem deutlichen Aus im Kreispokal gegen die Sportfreunde Neuwerk (0:5) folgte eine kurze Ergebniskrise, in der die Mannschaft sechs Spiele in Folge ohne Sieg blieb. Zurück in die Erfolgsspur fand man dann mit einem überraschenden 1:0-Erfolg beim TuS Wickrath. Gegen den Tabellenführer Krefeld-Fischeln kam mit dem 1:1 ein weiterer nicht erwarteter Punktgewinn hinzu. Im Endspurt feierten die Red Stars bis zum Jahresende noch vier Dreier in sechs Spielen, darunter Siege gegen Vorst (2:0), Krefeld-Bockum (5:1), Hülser SV (2:1) und SC Waldniel (5:1). Damit schob sich die Mannschaft ins Tabellenmittelfeld, rangiert mit 24 Zählern auf Platz neun. Die letzte Partie vor der Winterpause verlor man indes mit 1:3 gegen Grefrath.