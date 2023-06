Awards in der Bezirksliga Spieler, Trainer, Torhüter, Team – die Gewinner der Saison

Wer als junger Coach in seinem zweiten Jahr beim Verein geschichtsträchtiges leistet, der hat sich die Auszeichnung „Trainer des Jahres“ redlich verdient. Das dachten sich auch die Trainerkollegen von Fabian Wiegers und kürten den 33-jährigen Übungsleiter von Meister und Aufsteiger Fortuna Dilkrath zum Sieger in dieser Kategorie. Schon der Start in die Bezirksligasaison verlief historisch: Sechs Siege aus den ersten sieben Spielen, dazu die Tabellenführung – besser stand der Verein in seiner Geschichte nie da. Es folgte die Herbstmeisterschaft und dann vor knapp vier Wochen am vorletzten Spieltag der erstmalige Aufstieg in die Landesliga. „Er hat die Mannschaft immer auf Kurs gehalten. Wenn man oben steht, hat man permanent Druck, das ist nicht einfach. Daher hat er gute Arbeit geleistet“, lobte Dony Karaca, der mit den Sportfreunden Neuwerk einen Punkt hinter der Fortuna landete. Auch Marc Trostel vom SC Waldniel gab seine Stimme dem 33-Jährigen. „In Dilkrath wurde zweifelsfrei gut gearbeitet, sie haben sich den Aufstieg verdient“, so Trostel. Lobend erwähnt wurde neben Jakob Scheller, in Brüggen für seinen Offensivfußball bekannt, auch Volker Hansen – trotz des Abstiegs mit Giesenkirchen. „Er ist fachlich und menschlich auf und neben dem Platz ein Top-Trainer“, sagte Wickrath-Coach Dirk Horn. Während Giesenkirchen in der kommenden Saison in der Kreisliga A spielen wird, geht Hansen in die Landesliga, als Co-Trainer von Frank Mitschkowski beim ASV Süchteln.