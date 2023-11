Heimniederlage für Aufsteiger Dämpfer für Türkiyemspor gegen Uerdingen

Am Sonntagnachmittag empfing der Aufsteiger Türkiyemspor Mönchengladbach den VfB Uerdingen. Beide Mannschaften trennte vor Beginn nur ein Punkt, es versprach also eine spannende Partie zu werden. Am Ende verlor Türkiyemspor deutlich mit 1:4, ein Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib. Türkiyemspor rutscht auf Platz 13 ab. Besonders Jonas Kremer überzeugte bei Uerdingen mit vier Scorerpunkten.