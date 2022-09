Achtunsgerfolg für Teutonia : Brüggen sichert sich spät Punkt gegen Kleinenbroich

Fußball-Bezirksliga Bei starkem Regen bieten sich Brüggen und Kleinenbroich ein kampfbetontes Spiel, in dem Teutonia zweimal führt – in der Nachspielzeit aber den ersten Saisonsieg verpasst.

Im Duell zwischen dem SC Waldniel und Teutonia Kleinenbroich gab es keinen Sieger – was insbesondere für Kleinenbroich ein Achtungserfolg war. „Meine Jungs haben das gut gemacht, haben gut verschoben, nur konnten wir uns nicht mit einem Sieg belohnen“, sagte Kleinenbroichs Trainer Peter Vieten nach dem 2:2. Zweimal konnte sein Team gegen den Tabellendritten aus der Burggemeinde in Führung gehen, mussten aber auch zweimal den Ausgleich hinnehmen. „Das war kein schönes Spiel, eher ein Kampfspiel“, sagte Vieten. Das traf auch auf das Wetter zu – Petrus hatte es nicht gut mit den Teams gemeint.

Beide Mannschaften kamen gut ins Spiel. Brüggen erarbeitete sich einige gute Chancen, war im Angriffsdrittel aber nicht zielstrebig genug. Anders die Gäste aus Kleinenbroich: Nach einer Ecke und einer eher unglücklichen Abwehraktion der Brüggener nickte Marius Brunsbach in der 22. Minute zur Gästeführung ein. In der Folge versuchten beide Mannschaften dem Spiel noch ihren Stempel aufzudrücken, doch bis zur Pause wollte keinem Team mehr etwas gelingen.

Die Schlussphase bot einiges an Dramatik: Den Anfang setzte Nils Bonsels in der in der 78. Minute mit dem 1:1-Ausgleich für die Brüggener. Die Freude wehrte allerdings nur kurz für die Hausherren. Denn knapp fünf Minuten später brachte Kleinenbroichs Torjäger vom Dienst, Dominik Klouth, seine Farben wieder mit 2:1 in Front. Doch das war noch nicht das Ende dieser Begegnung: In der dritten Minute der Nachspielzeit glich Daniel Kawohl zum 2:2 Endstand für die Brüggener aus.