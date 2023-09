Nach holprigem Start Brüggen erlöst sich gegen Willich mit erstem Saisonsieg

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste aus Willich. Nach einer Ecke traf Leart Prebreza in der 22. Minute mit dem Kopf zur 1:0-Führung seines Teams. In einem intensiven Spiel, geprägt von vielen Zweikämpfen, ließ die Antwort der Hausherren aber nicht lange auf sich warten. Nachdem Dimitrios Triantafyllidis den in Richtung Tor eilenden Nedim Akkus von den Beinen geholt hatte, sorgte der anschließende Freistoß durch Nils Bonsels für den 1:1-Ausgleichstreffer: Zwar konnte Willichs Torwart Nicolai Petrovic den Kopfball von Daniel Kawohl zunächst parieren, den Abpraller nutzte Niklas Reimelt aber zum Torerfolg (27. Minute).