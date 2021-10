Achter Sieg im achten Spiel : Bezirksligist Victoria Mennrath ist nicht zu stoppen

Fußball-Bezirksliga Acht Spiele, acht Siege: Der Bezirksliga-Spitzenreiter Victoria Mennrath marschiert durch die Liga und gab sich auch am Freitagabend beim 3:0 über Straelens Reserve keine Blöße.

Zu Beginn der Saison wäre es sicherlich die Top-Paarung gewesen, denn sowohl Victoria Mennrath als auch die Reserve des SV Straelen waren die absoluten Favoriten auf den Meistertitel. Doch nach Straelens Stolperstart war dies nur eine von vielen Bezirksliga-Begegnungen. Trotzdem lag eine gewisse Brisanz in der Luft.

„Wir müssen nur die ersten zehn Minuten überstehen“, sagte vor Einlauf der Teams ein Straelener Spieler zu seinen Teamkollegen. Also hatte der Gast schon vor Beginn gehörigen Respekt vor dem Tabellenführer, der dann auch gleich die erste Chance in der vierten Minute für sich verbuchen konnte. Philipp Bägers Schuss ging knapp über das Gehäuse, war allerdings der erste Warnschuss in Richtung SVS.