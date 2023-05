ASV-Reserve darf noch hoffen Abstieg des SV Lürrip nach Pleite in Süchteln besiegelt

Am Ende war Lukas klein geschafft, aber glücklich: „Wir gewinnen 4:3, weil wir in der zweiten Hälfte besser gespielt haben. Wir haben unsere Chancen nutzen können. Schön ist, dass wir unsere Chance auf den Klassenerhalt weiterhin erhalten konnten. Es macht Spaß mit der Mannschaft zu arbeiten“, sagte der Coach des ASV Süchteln II, nachdem seine Mannschaft das Heimspiel gegen den SV Lürrip mit 4:3 (1:2) gewinnen konnte. Durch den Sieg können die Süchtelner die Möglichkeit des Klassenerhaltes in der Bezirksliga wahren, die Gäste aus Lürrip sind hingegen sicher abgestiegen.