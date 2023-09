Wildes Hin und Her zwischen TuRa und Türkiyemspor Sercan Salgin hat beim Spektakel in Brüggen das letzte Wort

Von Beginn an legten beide Mannschaften gut los und starteten körperlich beherzt. Doch waren es die Gäste aus Mönchengladbach, die den besseren Start in die Partie erwischten und sich Chance um Chance erarbeiteten. Die Turaner taten sich in dieser Phase schwer, dem viel entgegenzusetzen und offensiv Akzente zu setzen. Türkiyemspor ging in der 22. Spielminute durch Routinier und Torjäger Ali Salgin in Führung.