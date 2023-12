Remis gegen Spitzenteam Meerbusch Warum der 1. FC trotz Achtungserfolgs unzufrieden ist

Der Start in die Partie war äußerst vielversprechend für den 1. FC. Bereits in der 3. Minute traf Jan Pflipsen zum 1:0, hervorgegangen war eine Flanke von der rechten Seite durch Hannes Lingel. Der Ball rutschte im Anschluss durch die Hände von Gästetorwart Fynn Plankermann – Pflipsen konnte ohne Bedrängnis einschieben. Sechs Minuten später hatten die Hausherren dann allerdings Glück, als Quinn Keßel aus 16 Metern abzog, aber nur den Pfosten traf. Der 1. FC war in der Folge durch Standardsituationen immer wieder gefährlich. In der 26. Minute nutzte allerdings Tim Tetzlaff einen Abstimmungsfehler in der Defensive des 1. FC aus und schob am langen Pfosten den Ball zum 1:1-Ausgleich über die Linie.