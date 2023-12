Fußball-Bezirksliga So hat der 1. FC wieder zu sich gefunden

Am kommenden Sonntag reist der 1. FC Mönchengladbach zum abgeschlagenen Tabellenletzten SC Schiefbahn, der lediglich drei Punkte auf seinem Konto hat. Das Ziel ist in diesem Spiel klar – drei Punkte sollen her und sollten auch her. Denn die Voraussetzungen dafür hat die junge Mannschaft der Westender. Es gilt jedoch, die Leistung abzurufen und die Chancen auch in Tore umzuwandeln.