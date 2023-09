Acht Tore nach dem Seitenwechsel 1. FC Mönchengladbach gewinnt torreiches Kellerduell

In der folgenden Viertelstunde war der FC weiterhin die tonangebende Mannschaft, überbrückte die Distanz vom eigenen Strafraum bis in die Sturmspitze mit sicherem Passspiel, im letzten Angriffsdrittel stimmte die Abstimmung allerdings noch nicht. Der wiedergenesene Kapitän Lingel war an den nächsten beiden Chancen des FC beteiligt. Zunächst scheiterte er aus der Drehung am Hülser Torhüter Benedikt Graf Keyserlingk (29.). Den darauf folgenden Eckball von Lingel konnte Durbiqi per Kopf auf das Tor bringen, doch deren Keeper konnte den Einschlag gerade noch so verhindern. Hüls hätte per Dreifachchance noch vor der Pause den Ausgleich erzielen können, scheiterte aber an Wilms im FC-Tor.