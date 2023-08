2:1-Derbyerfolg über die Red Stars Westender jubeln – 5570 Tage nach letztem Bezirksligasieg

Genau 5570 Tage liegen zwischen den beiden letzten Siegen des 1.FC Mönchengladbach in der Bezirksliga. Damals, am 25. Mai 2008, wurde beim SC Hardt mit 8:3 der letzte Dreier in dieser Klasse gefeiert. Seitdem notierte der Westend-Club immer in höheren Regionen. Nun, mehrere Auf- und Abstiege später, durfte das Team um Cheftrainer Tim Schmitz nach zwei Auftaktniederlagen sowie dem Pokalaus beim Wickrathhahn am dritten Spieltag gegen Aufsteiger Red Stars den ersten Dreier bejubeln.