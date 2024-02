Hinrundenbilanz 1. FC Mönchengladbach Warum trotz Abstiegssorgen die Tendenz positiv ist

Für Schmitz hakt es an der Chancenverwertung. „Da müssen die Jungs vielleicht auch mal schneller den Abschluss oder den besser postierten Mitspieler suchen. Aber das wird sich bei den Jungs, die ja teilweise noch A-Jugend spielen könnten, mit der Zeit entwickeln“, so der Trainer weiter. Die Ausbeute von 32 Treffer nach 18 Spielen ist solide, aber in Summe zu wenig. Außerdem ist der 1. FC auswärts bislang nicht konkurrenzfähig: In neun Partien gab es nur einen Sieg und drei Punkte. Für den Klassenerhalt muss diese Quote deutlich verbessert werden.