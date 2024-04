Fußball-Bezirksliga 1. FC Mönchengladbach mit Heimpleite gegen Willich

Doch das Kommando im Westend übernahm mit Spielbeginn der Gast aus Willich. In der 5. Minute kam Mönchengladbach das erste Mal an den gegnerischen Strafraum und holte einen Eckball heraus, der aber nichts einbrachte. Der 1. FC fand zunehmend besser in Spiel, aber Willich stand defensiv gut geordnet, sodass sich die Gladbacher immer wieder in der vielbeinigen Abwehr verloren. Willich hatte die erste Chance, als ein abgefälschter Freistoß knapp den FC-Kasten verfehlte (12.). In der 25. Minute biss sich der 1. FC erneut am gegnerischen Strafraum fest, konnte den Ball aber nicht über die Linie drücken.