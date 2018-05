Lokalsport: Bennetts ist da - das zeigt, wo es hingeht

Mönchengladbach Der 19 Jahre alte Engländer bekommt bei Borussia einen Vertrag bis 2022. Er ist schnell, zielstrebig und variabel.

Es ist ein typischer Borussia-Transfer. Jung und vielversprechend ist Bennetts, ein Spieler mit Potenzial. Bei Tottenham Hotspur hat er in der Jugend und in der Reserve-Liga gespielt, er ist also einer, der den nächsten Schritt machen will: ins echte Profileben. Borussia, das stellte Manager Max Eberl fest, traut ihm die Bundesliga zu - und er sich sicher auch. Zumindest schwärmte er schon von der "tollen Atmosphäre im Borussia-Park", auf die er sich freut. Einer wie er, der in seinem Torfilm als "der nächste Gareth Bale" tituliert wird, hat mit seiner Art, zu spielen, das Zeug, Fans zu verzücken. Allerdings muss man auch geduldig sein mit jungen Spielern wie ihm, es kann sein, dass er, wie in der vergangenen Saison Michael Cuisance, durchstartet, es muss aber nicht sein. Wie Cuisance kostet Bennett nur eine Ausbildungsentschädigung, geschätzt 250.000 Euro.

Doch kann sich Hazard ebenso vorstellen, den nächsten Schritt in Gladbach zu machen. Das würde beinhalten, vor dem Tor cooler zu werden. Grifo will sich nach seiner Hochzeit im Sommer in zweiter Instanz bei Borussia "durchbeißen". "Die neue Saison soll besser laufen als die letzte. Ich habe einen Vertrag in Gladbach, es passt, ich will Gas geben und zeigen, was ich drauf habe", sagt er. Grifos Traum ist, sich mit guten Spielen für Italiens Nationalteam zum empfehlen - und das zunächst mal in Gladbach.