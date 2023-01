Beim MTV Lübeck Wie TVK-Legende Mathias Deppisch dem Handball treu bleibt

„Wir haben insgesamt 22 Mannschaften im Spielbetrieb gemeldet, der größte Teil davon im Jugendbereich“, sagt Mathias Deppisch mit hörbarem Stolz. Denn dass der MTV inzwischen in der gesamten Region der führende Klub in Sachen Nachwuchsarbeit ist, hat viel mit seinem Umzug nach Schleswig-Holstein zu tun. Damals dümpelte der Verein vor sich hin, inzwischen hat es die A-Jugend bis in die Bundesliga geschafft, wo sie in der von den Füchsen Berlin und dem THW Kiel dominierten Staffel Nord-Ost den siebten Platz belegte. „Wir haben uns gegen die Akademien und Internate der Bundesligisten ganz gut geschlagen“, sagt Deppisch. Als Jugendkoordinator hat er „vor fünf, sechs Jahren die Jugendarbeit gebündelt und neu strukturiert“ – das sei ein „Meilenstein“ in der Entwicklung des Vereins, aber auch in seiner eigenen Arbeit gewesen, sagt der 43-Jährige.