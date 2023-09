Aufsteiger der Basketball-Oberliga Wieso der Auftakt der Odenkirchen Raiders abgesagt wurde

Doch das Spiel wurde im Vorfeld abgesagt, weil in der Welt des Basketballs zu dieser Zeit etwas Bedeutenderes stattfinden sollte als der Oberliga-Auftakt in Odenkirchen. Denn die deutsche Nationalmannschaft zog bei der Weltmeisterschaft erstmalig in der Geschichte ins Endspiel ein, besiegte dort Serbien und krönte sich zur besten Basketball-Mannschaft der Welt. „Wir hatten eine Anfrage vom Gegner aus Mettmann bezüglich einer Spielverlegung wegen des WM-Finals vorliegen“, erklärt Raiders-Teamchef Pasquale Rendina.