Routinier beim Oberligisten So wichtig ist Charbel Stanbouli für die Raiders

Als Amateursportler hat man es manchmal nicht leicht. In der ambitionierten Oberliga nehmen Trainings unter der Woche und regelmäßige Spielwochenenden, die einen durch ganz NRW führen, schon viel Zeit ein. Löblich, wenn man nebenbei noch ohne Murren einem ganz normalen Job nachgeht oder, wie im Fall von Charbel Stanbouli, sogar ein Jurastudium an der Uni Bochum absolviert und langsam aber sicher auf das Examen zugeht. Der Topscorer der vergangenen Saison für die Odenkirchen Raiders in der Oberliga versucht das unter einen Hut zu bekommen. Auch wenn er sich in den aktuellen Spielen der Raiders zeitbedingt zurücknimmt: Von bisher sieben Spielen war er in fünfen dabei und erneut ein Punktegarant. 77 Punkte insgesamt ergeben einen Punkteschnitt von 15,4 pro Spiel.