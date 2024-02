Odenkirchen Raiders mit Personalproblemen Ein Spiel, das wohl unmöglich zu gewinnen ist

Für die Odenkirchen Raiders ist die aktuelle Phase in der Oberliga wahrlich keine leichte. Die Ergebnisse stimmen nicht, die personelle Lage ist weiterhin angespannt. Das gipfelt nun darin, dass Trainer Pasquale Rendina beim schweren Spiel bei Tabellenführer TuS Rheinberg mit wohl nur fünf Akteuren antreten muss, also lediglich der Mindestanzahl an Spielern.