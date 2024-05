Das Fazit So lief die Oberliga-Saison der Odenkirchen Raiders

„Ziel eins war der Klassenerhalt, das zweite Ziel war es, im mittleren Tabellendrittel zu landen. Und Ziel drei war, im ersten Tabellendrittel zu stehen, wo wir auch am Saisonanfang standen. Ziel eins und zwei haben wir erfüllt, also bin ich unterm Strich zufrieden“, resümiert Raiders-Coach Pasquale Rendina. Er findet nicht, dass die Mannschaft überperformt hat zum Saisonanfang: „Wir haben am Anfang einfach abrufen können, was im Kader drin steckt. Natürlich war es eine Herausforderung, das Niveau zu halten und ich wusste, dass zu Beginn des Winters ein Knick kommen wird.“