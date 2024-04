Niederlage in der Basketball-Oberliga Kein versöhnlicher Saisonabschluss für Raiders

„In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, über „Energie und Aggressivität zurückzukommen“, sagt Rendina, aber: „Das hat gar nicht geklappt, wir mussten einem immer größeren Defizit hinterherrennen, der Rhythmus hat gefehlt.“ Die Körpersprache habe auch gefehlt. „Was für uns sprach war, dass wir uns nicht aufgegeben haben und noch mal zurückkamen“, so der Coach. Das letzte Viertel gewann man mit vier Punkten, womit man das Spiel mit elf Punkten im Rückstand abschloss. Düsseldorf bestach durch etliche verwandelte Freiwürfe. „Unsere Niederlage geht in Ordnung, der Gegner hat eine erfahrene Mannschaft und hat stark gespielt“, so Rendina.