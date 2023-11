Oberliga-Basketballer Odenkirchen kommt gegen Maccabi unter die Räder

„Das erste Viertel sind wir mit 10:23 sehr schlecht gestartet“, berichtete Rendina. Man sei im Gegensatz zu den vorherigen Spielen nicht von Beginn an hellwach gewesen, dazu habe die Mannschaft nervös gewirkt. Maccabi habe ihr Spiel souverän durchgezogen. Die üblichen Scorer Charbel Stanbouli und Kai Bonzelett blieben mit neun respektive sieben Punkten unter ihren Möglichkeiten, lediglich Nicholas Ceka punktete mit zehn Punkten zweistellig. „Die Jungs haben aber gekämpft, ich kann ihnen keinen Vorwurf machen. Wir kamen nie richtig ran, es fehlte an Erfolgserlebnissen“, machte Rendina einen Klassenunterschied zwischen Odenkirchen und Düsseldorf fest. Außerdem sei noch Pech in Form von „hundertprozentigen“ Würfen, die knapp daneben gingen, dazugekommen. Gegen ein gut eingespieltes Maccabi in Vollbesetzung fand man schlichtweg keine Mittel.