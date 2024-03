Basketballer holen ersten Sieg seit sechs Spielen Odenkirchen Raiders sind zurück in der Erfolgsspur

Im zweiten Viertel kam ein gewisser Knick ins Spiel, es ging mit 11:19 verloren. „Ich habe den Jungs gesagt, wir müssen dranbleiben und nicht aufgeben“, berichtet Rendina. Mit einem Defizit ging es also in die Halbzeitpause. Die Raiders kamen stark aus der Pause, Gyamaa und Riedl holten je fünf Punkte, das dritte Viertel ging dann mit 18:10 wieder an die Raiders. „Wir haben im dritten Viertel noch viel intensiver verteidigt und hatten seit langem mal wieder Energie. Der Gegner hatte viele Ballverluste und wirkte verunsichert“, so der Coach. Durch die Aufholjagd ging man mit einer Führung ins letzte Viertel.