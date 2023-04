Vorzeitiger Aufstieg nach Kantersieg Odenkirchen Raiders vollenden Sprung in die Oberliga

Mit der neuen Herausforderung vor der Brust haben die Raiders bereits am Kader für die kommende Saison gearbeitet. „Unser attraktivster Neuzugang ist Simon Bennett, der damals auch bei den Lions in der 2. Bundesliga gespielt hat“, sagt Rendina. Außerdem spielte Bennett für die Elephants Grevenbroich in der Regionalliga. Bennett, inzwischen 38 Jahre alt, zieht zurück nach Mönchengladbach und verbindet das mit einem Basketball-Comeback. „Er bringt sehr viel Erfahrung ins Team und wird das Spiel als Aufbauspieler ordnen und dirigieren. Er ist etwas in die Jahre gekommen, aber ist der Spieler mit dem meisten Talent“, sagt Rendina über den Guard. Mit Jim Ceka und Sven Wojdyla kehren zudem zwei Spieler zurück, die bereits in der Saison 2020/21 zu den Raiders gehörten – zuletzt aus verschiedenen Gründen jedoch eine Auszeit nahmen. „Jim war in der Saison 2020/21 unser Topscorer“, sagt Rendina. Ein weiterer Rückkehrer nach Odenkirchen ist Samuel Ritz, der diese Saison in der Landesliga für die Aachener TG im Einsatz war.