Oberliga-Basketballer verlieren gegen Uerdingen Müde Raiders erleiden Rückschlag

Die erneut ersatzgeschwächten Raiders traten nur mit neun Spielern an. Leistungsträger wie Nicholas Ceka, Sven Thomalla oder Charbel Stanbouli fehlten, was sich auch auf die Leistung auf dem Platz auswirkte. „Wir sind etwas müde ins Spiel gestartet und hatten überhaupt keinen Rhythmus“, monierte Coach Pasquale Rendina. Gegen die statische Zonenverteidigung der Gegner fand man keine Mittel und beendete das erste Viertel mit 16:30. „Das haben wir nicht gut gelöst, uns fehlte es an Kaltschnäuzigkeit“, so der Trainer. Die Trefferquote samt fünf Dreiern war bei den Uerdingern im ersten Viertel aber auch stark. Die teilweise mit Regionalliga-Spielern auftretenden Krefelder hatten effiziente Scorer, so wie Marcel Sagemüller, der 18 Punkte warf.