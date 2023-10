Kampf um die Oberliga-Spitze Raiders Odenkirchen schlagen starke Rheinberger

„Der Gegner war sehr unangenehm, ich habe gesagt, wir dürfen nicht nachlassen“, sagt Rendina. Ein starker Gegner in Diensten der Rheinberger war Mark Gebhardt, der vergangene Saison in der zweiten Liga noch für die ART Giants Düsseldorf auflief, insgesamt 24 Punkte erzielte und die Raiders vor große Probleme stellte. „Ich habe das Team angewiesen, dass wir Gebhardt in den Griff bekommen müssen, der vor allem in der zweiten Halbzeit aufgedreht hat“, so Rendina. Einem hochklassigen Spieler dürfe man nicht die Chance geben, ins Spiel zu kommen. Dennoch kam Rheinberg heran und entschied das dritte Viertel für sich. Auch das letzte Viertel ging mit 16:15 an den Gegner, Odenkirchen verwaltete den Vorsprung aber ins Ziel.