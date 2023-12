Raiders-Erfolg mit fadem Beigeschmack Sieg von Verletzung überschattet

„Die Jungs haben sich dann zusammengerafft und haben viel Energie und Aggressivität in der Verteidigung ins Spiel gebracht“, sagte Rendina. 29:18 lautete das klare Ergebnis des dritten Viertels. Sven Thomalla konnte allein in diesem Abschnitt zwölf Punkte erzielen. Das letzte Viertel ging ebenfalls knapp an die Raiders, sodass es am Ende ein Ergebnis wurde, dass klarer ausfiel, als das knappe Spiel erahnen ließ. Der Gegner hätte jederzeit noch herankommen können, hätten die Raiders noch mehr Fehler gemacht. Die Südwest Baskets kamen gegen Odenkirchen zu vielen leichten Punkten, gleich drei Gegner erzielten mehr als 15 Punkte.