Oberligisten gewinnen Odenkirchen Raiders bleiben nach Sieg oben dran

„Mir war wichtig, dass wir alles für den Sieg geben. Schon vorm Spiel habe ich die Jungs mit einer Rede darauf eingestimmt“, so der Trainer. Die Raiders waren entsprechend auch von Anfang an wach und im Spiel. So konnte man sich im ersten Viertel gleich eine Acht-Punkte-Führung erarbeiten. „Das zweite Viertel war umkämpfter und ging mit drei Punkten verloren. Wir hatten Probleme mit dem Center von Sterkrade, der am Ende 30 Punkte erzielt hat“, sagt Rendina, der nicht ganz zufrieden war. In der zweiten Halbzeit kam Odenkirchen wieder stark zurück und bestritt das dritte Viertel mit 26:24. Hier zeigte sich jedoch ein hartnäckiger Gegner. „In der Oberliga ist es nicht einfach, eine Führung zu halten. Aber der Gegner wurde dann müde“, so der Coach. Die Defense habe die Intensität aufrechterhalten und viele Würfe der Oberhausener verhindert. Topscorer mit 16 Punkten war Charbel Stanbouli, der in der letzten Minute noch den entscheidenden Korbleger machte, der die Fünf-Punkte-Führung am Ende besiegelte. Auch wenn man am Ende den Ball nicht gut habe laufen lassen, so Rendina, sei er trotzdem zufrieden mit der Leistung.