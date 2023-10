Basketball-Oberligist Odenkirchen Aufsteiger mischt bereits oben mit

Die Neu-Oberligisten aus Odenkirchen sind nach Maß in die Saison gestartet, nach zwei Spielen stehen zwei Siege zu Buche und Rang drei in der Tabelle. Ein Spiel gegen Mettmann wurde verschoben und wird im Dezember nachgeholt. Auch wenn man in der vergangenen Landesliga-Saison nach Belieben dominierte und souverän den Aufstieg feierte, ist ein Ankommen in der nächsthöheren Liga beileibe kein Selbstverständnis.