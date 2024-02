Odenkirchener Basketballer verlieren daheim Raiders kommen momentan einfach nicht in Tritt

In Halbzeit zwei wurde Sterkrade stärker und engte die Raiders per „Full-court press“, also das spielernahe Verteidigen auf dem gesamten Feld, ein. „Wir konnten uns aber ganz gut befreien, die Mittellinie überqueren und das ein oder andere Mal zu leichten Punkten kommen“, sagte Rendina. Durch das Doppeln der Raiders ging Sterkrade ins Risiko und bot zunächst so häufiger Lücken zum Korb. Gegen das aggressive Spiel der 69ers fand Odenkirchen aber im Verlauf des dritten Abschnitts immer weniger Mittel und kassierte mehr Körbe, sodass es das Viertel mit sieben Punkten abgab. Nun war Sterkrade knapp vorne.