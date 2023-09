Großes Interesse am Basketball Wieso der TV 1848 das Potenzial nicht ausschöpfen kann

Das nötige Engagement brachten nun Axel Gruhn, ehemaliger Zweitligaspieler, und Moritz List, aktueller Akteur bei den Odenkirchen Raiders, zum TV 1848. Beide umtrieb regelmäßig der Gedanke, wie Basketball in der Stadt gefördert werden kann. Denn über viele Jahre gab es einzig die Raiders in Odenkirchen als einzige Anlaufstelle in Mönchengladbach. Früh in die Gespräche involviert war auch der TV 1848. „Vor zwei Jahren haben wir erstmals lose gesprochen: Was können wir machen? Mit Odenkirchen hat man einen Verein, bei dem es super läuft – aber es gibt keinen Verein zentral in der Stadt. Daraus ist alles Weitere entstanden“, sagt Gruhn, der in den 1990er-Jahren für ART Giants Düsseldorf und später viele Jahre als Kapitän für die Lions Mönchengladbach spielte.