Baseballer in der Bezirksliga Mönchengladbach Blackcaps steigen nach Topspiel auf

Doch was Grabowski besonders hervorhebt, war der Trainingseifer der Rookies, die alles wie einen Schwamm aufsaugten. Mit dem 12:8-Erfolg beim ärgsten Verfolger Jülich Dukes setzte das Team am Wochenende das Sahnehäubchen auf eine fast perfekte Saison mit bisher einer Niederlage – und dem nun feststehenden vorzeitigen Aufstieg in die Landesliga. Abgesehen von einer kleinen Schwächeperiode, in der Jülich bis auf 8:9 herankam, hatte das Team relativ wenig Probleme. Der Starting Pitcher Patrick Dahmen, einer der beiden Neuen aus Kapellen, begrub die letzten Hoffnungen auf einen möglichen Heimerfolg der Jülich Dukes mit einem dreifachen Strike-Out im letzten Inning, der den Gladbacher Sieg sicherte.