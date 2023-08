Basbeballer benötigen noch einen Sieg Mönchengladbach Blackcaps peilen Landesliga-Aufstieg an

Sportlich gesehen sind die Blackcaps in der Bezirksliga die überlegene Mannschaft. Bisher fuhren sie fast alle Siege sehr souverän ein, nur gegen die Witten Kaker Lakers (8:7) und beim Hinspiel gegen die Wassenberg Squirrels (9:8) fielen die Siege knapp aus – allerdings jeweils in einem „Doubleheader“, also bei zwei Spielen an einem Tag.